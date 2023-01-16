Москва, 16 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Минстрой России обсуждает с Минцифры и другими ведомствами возможность введения единого платёжного документа за жилищно-коммунальные услуги для населения. Об этом 16 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Torange.biz ЖКУ

Согласно опубликованным данным, министерство предлагает перейти к электронным платежным документам на оплату ЖКУ, которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

«Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций», — сообщает издание, ссылаясь на Минстрой.

Единая платёжка будет отражать показания индивидуальных и общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов. Сейчас показания общедомовых счётчиков никак не отражаются в платёжных документах, и потребитель очень часто не имеет представления, за что именно он платит.

Как сообщало ИА REGNUM, новую редакцию перечня неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобилей, подготовило правительство РФ.

Читайте также: «Ъ»: в России обновили список неисправностей авто, за которые грозит штраф