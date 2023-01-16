Москва, 16 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Новую редакцию перечня неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобилей, подготовило правительство РФ. Об этом 16 января пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Авто

Отмечается, что новая редакция позволит инспекторам штрафовать водителей за использование летних шин зимой, неработающую антиблокировочную систему, нештатные газоразрядные лампы в фарах.

С декабря по февраль водителям легковых машин и лёгких грузовиков запретят ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных. Регионы получат возможности по увеличению длительности запрета. За нарушение грозит штраф в 500 рублей.

Перечень запретит использовать в фарах источники света, которые светят ярче обычных ламп и установка которых приводит к ослеплению встречного потока.