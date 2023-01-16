Киев, 16 января, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Раскрыты вероятные планы главы киевского режима Владимира Зеленского убить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как сообщил 16 января со ссылкой на неназванный источник бывший депутат Верховной рады Илья Кива, речь идет о провокации: убийство хотят представить как российскую операцию.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

Илья Кива считает, что Зеленский опасается растущей популярности Залужного и его президентских амбиций.

Украинцы крайне нелестно отзываются о президенте Зеленском, но после разгрома и огромных потерь ВСУ в Соледаре и Артёмовске досталось и Залужному. На днях в соцсетях обнародованы видеокадры, как украинские бойцы грузят трупы и комментируют за кадром:

«Это уже третья ходка, пан Залужный, это те самые пацаны, что не оставляют своих позиций».

Украинский волонтёр Ксения Быкова обрушилась на Залужного, показывающего «сердечко из пальцев», с критикой в соцсетях после отказа госпитализировать боевиков ВСУ, «гниющих от ран».

В посте Быкова также подняла вопрос о том, «сколько Залужный отдал собственных денег на нужды ВСУ?»

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Как сообщало ИА REGNUM, между Залужным и президентом Владимиром Зеленским разгорелась натуральная конкуренция за электоральный рейтинг. В интервью изданию The Economist главком ВСУ Залужный рассказал о новой религии Украины, провокационно заявив о том, что «русских нужно убивать».

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О том, что Зеленский давно раздражён и обеспокоен популярностью Залужного, известил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, ликвидация главнокомандующего, который при удобном случае может и хочет сменить его на посту президента, будет обставлена как российская операция.

В конце 2022 года Следственный комитет РФ открыл уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников по факту военных преступлений в Мариуполе.

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