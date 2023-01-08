Вашингтон, 8 января, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о необходимости поставок из стран — членов Североатлантического альянса танков и БМП свидетельствуют о критической нехватке военной техники в армии Украины. Об этом 8 января заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Напомним, что в декабре прошлого года Залужный заявил журналу Economist, что он не может провести новую большую операцию. По его словам, чтобы вернуться на позиции от 23 февраля, необходимо 300 танков и 600–700 БМП, которых нет у Киева.

«Украинцы сожгли большую часть своих танков и БМП. Залужный потерял всё», — заявил американец, рассказав о том, что националисты передвигаются и доставляют своих солдат на легкобронированной технике, что, в свою очередь, «нежизнеспособно в реалиях современных мобильных столкновений».

По его словам, с наступлением холодов Вооруженные силы РФ получили преимущество перед противником благодаря лучшему техническому оснащению.

Ранее Скотт Риттер сообщил, что пока киевскому режиму смогут доставить очередную партию военной техники, он уже начнет терпеть поражение, поэтому время на стороне России.

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