Москва, 16 января, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует ликвидировать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом 16 января заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на неназванный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Зеленский готовит ликвидацию главнокомандующего Залужного. Убийство хотят представить как российскую операцию», — написал Кива в Telegram-канале.

По его словам, Зеленский давно раздражён и обеспокоен популярностью Залужного, который при удобном случае может и хочет сменить его на посту президента.

Напомним, в ноябре газета The Financial Times написала, что Залужный получил просьбу снизить уровень активности в публичной сфере из-за слухов о напряжённых отношениях с Зеленским.