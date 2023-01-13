Вашингтон, 13 января, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Варшава и Вильнус решительно настроены добиваться от Европейского союза ужесточения санкций против России. Об этом 13 января сообщили дипломатические источники, передаёт Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

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В частности, по их словам, Польша и Литва хотят, чтобы ЕС ввёл ограничения в отношении ядерного сектора России.

«Всё труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций. Тем не менее мы предложим новый амбициозный пакет», — сказал один из собеседников издания.

Источники также добавили, что «ястребы ЕС» намерены предложить запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить больше российских банков из глобальной системы SWIFT.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях министр энергетики Украины Герман Галущенко потребовал от Запада введения санкций в отношении ядерной промышленности России. Он обвинил российскую сторону, в настоящее время контролирующую крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, в совершении многочисленных нарушений и преступлений, и на этом основании призвал европейские страны «к решительному ответу» Москве.

Напомним, по словам депутата Европейского парламента от Польши Анджея Садося, в Европейском союзе ускорили работу над десятым пакетом санкций против России. Он подчеркнул, что в Брюсселе торопятся принять пакет до саммита Украина — ЕС, который запланирован на начало февраля.