Хельсинки, 14 января, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Целый ряд финских политиков выступили с осуждением председателя парламентской комиссии по иностранным делам Финляндии Юсси Халла-ахо после его слов об «убийствах российских военных». Лидер «Левого союза» и министр образования страны Ли Андерссон считает, что подобные высказывания неуместны, передаёт газета Uusi Suomi.

EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС Юсси Халла-ахо

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«Я считаю это заявление неуместным для человека, занимающего такую должность», — подчеркнул министр образования.

В свою очередь, председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра считает, что военные действия не должны превращаться в карнавал.

«Я бы сказала, что превращение войны в карнавал, безусловно, неправильная стратегия», — отметила политик.

Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен выразил мнение, что в парламенте Финляндии наблюдаются признаки военного психоза, но люди устали от конфликта, и дискуссия затухает.

«Масштабные массовые убийства — будь то военнопленные или гражданские лица, как вражеские, так и свои граждане, подозреваемые в пособничестве — связаны с тем, что расчеловечивание врага было доведено до конца», — написал Ялонен в соцсети.

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Издание напоминает, что общественные деятели Финляндии решили поддержать киевский режим, купив надписи на украинских артиллерийских снарядах. Халла-ахо прокомментировал ситуацию и сказал, что тоже заказал «одну надпись на артиллерийском снаряде».

«Всё, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо», — написал он о своём поступке в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий RT Антон Красовский позволил себе в ходе интервью с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко крайне некорректное высказывание по поводу российских детей на территории Украины.

Ранее житель Евпатории был осуждён Керченским городским судом за публичные призывы к экстремизму. По данным следствия, будучи матросом, он призывал двух членов экипажа к убийству военнослужащих российской армии — участников СВО.