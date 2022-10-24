Москва, , 15:19 — REGNUM Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) просит генпрокурора Игоря Краснова провести проверку высказывания журналиста Антона Красовского о детях.

Нина Останина Duma.gov.ru

«В связи с неподобающими заявлениями журналиста Антона Красовского, направила запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой провести полную проверку высказываний пропагандиста», — отметила Останина в телеграм-канале.

Парламентарий считает слова Красовского «недостойными, недопустимыми и противоправными».

По ее мнению, каждая публичная личность должна отдавать себе отчет в том, что противостояние идет не только на поле боя, но и в идеологическом пространстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, журналист Антон Красовский попросил прощения за высказывание о детях.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей… Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого», — сказал он.

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