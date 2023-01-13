Москва, 13 января, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Органы следствия за 11 месяцев 2022 года в России арестовали имущество на 61 млрд рублей в рамках уголовных дел о коррупции, 12 января сообщил Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Он подчеркнул, что большая часть указанной суммы касается расследований, которые ведутся подразделениями центрального аппарата ведомства. Бастрыкин напомнил о деле экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Например, по делу бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева и иных лиц наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд рублей», — сказал глава ведомства в интервью «Российской газете».

Бастрыкин также уточнил, что арестованное имущество экс-губернатора оценивается в 470 млн рублей, а взяткодателей — в 1,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в 2022 году коррупционеры нанесли ущерб стране в размере более чем на 37 млрд рублей, а за два года показатель превысил 100 млрд.

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