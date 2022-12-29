Москва, 29 декабря, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 29 декабря закон «О противодействии коррупции». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Согласно подписанному закону, региональные чиновники обязаны сообщать прокуратуре о всех попытках склонения их к коррупции в срок не позднее пяти дней со дня обращения.

«Лица, замещающие государственные должности субъектов РФ, уведомившие о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционного правонарушения, находятся под защитой государства», — говорится в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации с Белоруссией договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.