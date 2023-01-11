Москва, 11 января, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Совместно с Министерством обороны отработать вопрос по поставкам воздушных судов, чтобы определить, сколько нужно военных и гражданских судов, поручил заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 11 января в ходе совещания с членами российского правительства.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Авиация

«Вот эти 2700 воздушных судов, включая вертолёты. Нужно отработать вместе с Минобороны, чтобы было чётко понятно и ясно, сколько закажет военное ведомство, а сколько будет гражданских судов», — указал глава Российского государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решит все проблемы в обеспечении потребностей российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) по денацификации на Украине.