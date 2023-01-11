Москва, 11 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Россия решит все проблемы в обеспечении потребностей российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) по денацификации на Украине. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как указал президент РФ, российские власти гарантируют безопасность и интересы нашей страны и намерены повышать её боеготовность.

«Безусловно решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3769584" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что качественным здравоохранением необходимо обеспечить все российские регионы.