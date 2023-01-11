Путин: Россия решит все проблемы в обеспечении потребностей спецоперации
Путин заявил, что Россия решит все проблемы в обеспечении потребностей ВС РФ в зоне спецоперации
Москва, 11 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Россия решит все проблемы в обеспечении потребностей российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) по денацификации на Украине. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
Как указал президент РФ, российские власти гарантируют безопасность и интересы нашей страны и намерены повышать её боеготовность.
«Безусловно решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что качественным здравоохранением необходимо обеспечить все российские регионы.