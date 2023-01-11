Москва, 11 января, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Качественным здравоохранением необходимо обеспечить все российские регионы. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Как отметил глава Российского государства, говоря о демографических проблемах, для их решения нужно в том числе и повышение доступности современного и качественного здравоохранения.

«Подчеркну: работа по этим направлениям должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты Федерации», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо уделять особое внимание проблемам в сфере демографии.