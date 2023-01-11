Москва, 11 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В России необходимо уделять особое внимание проблемам в сфере демографии. Об этом 11 января на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

Иван Селезнёв. Материнство. 1902

«Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии», ― указал российский лидер.

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Глава государства отметил, что властям понятно, в чём заключаются главные проблемы и как нужно к ним подходить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителям России предложили поделиться мнением о мерах, которые могли бы повлиять на их решение завести ребёнка. Высказаться о действующей системе поддержки, а также о потенциальных нововведениях, к которым относится увязка размера пенсии с количеством детей, гарантированный отпуск отцам после рождения ребенка, увеличение размера пособия для работающих мам, российские граждане могут в ходе опроса на сайте «Госуслуги» в рамках межведомственного проекта «Повышение рождаемости».

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Напомним, ранее зампред Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») сообщила, что рождаемость в России за девять месяцев 2022 года уменьшилась на 6,5%.