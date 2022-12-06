Москва, 6 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Жителям России предложили поделиться мнением о мерах, которые, по их мнению, могли бы повлиять на их решение завести ребенка. Соответствующий опрос появился на сайте «Госуслуги».

Digital.gov.ru Госуслуги

В рамках межведомственного проекта «Повышение рождаемости» на портале «Госуслуги» россиянам предложили принять участие в опросе и высказать мнение о действующей системе поддержки, а также о потенциальных нововведениях, к которым относится увязка размера пенсии с количеством детей, гарантированный отпуск отцам после рождения ребенка, увеличение размера пособия для работающих мам.

Предполагается, что результаты исследования, которое проходит в 85 регионах страны и продлится до 1 февраля 2023 года, будут использованы для совершенствования социальной политики.