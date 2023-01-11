Москва, 11 января, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший в Новой Москве, где сгорели несколько машин, удалось ликвидировать, сообщили в МЧС.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

В ведомстве сообщили, что пожар в районе метро «Рассказовка» полностью ликвидировали.

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Пожар вспыхнул из-за горючего топлива, которое утекло в канализацию и загорелось. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, шесть машин сгорели на парковке в Новой Москве.

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