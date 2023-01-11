Москва, 11 января, 2023, 10:47 — ИА Регнум. По предварительным данным, шесть машин сгорели на парковке в Новой Москве, сообщили в МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM
Пожар

Согласно полученным данным, на площадке вблизи улицы Бориса Пастернака сгорели несколько машин. Пожар вспыхнул из-за возгорания цистерны с дизельным топливом. Сведений о пострадавших не поступало.

По последним данным, пожар полностью ликвидировали.