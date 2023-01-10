Вашингтон, 11 января, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Коллективный Запад лжет России, что является приемлемым у западных стран, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США и экс-инспектор Организации Объединенных Наций (ООН) по вооружениям в Ираке Скотт Риттер 10 января в ходе мероприятия, организованного Институтом Шиллера.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

Так он оценил высказывание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были заключены для того, чтобы дать Украине время, чтобы усилиться.

«Когда мы говорим о подходе Запада к России, любая ложь приемлема, любое искажение правды приемлемо, любое нарушение доверия приемлемо, будто бы это обыденность», — сказал Риттер.

Эксперт также полагает, что западные страны демонизируют русских и не могут воспринимать президента России Владимира Путина «в соответствующем историческом контексте». Кроме того, как считает экс-разведчик, Запад неспособен иметь с дело с Путиным «ответственным образом», если речь идет о решении насущных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что слова Ангелы Меркель о том, что киевский режим не собирался выполнять Минские соглашения, кардинально меняют ситуацию и отношение к происходящему с 2014 года.

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