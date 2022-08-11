Рига, , 13:42 — REGNUM Заявление парламента Латвии 11 августа 2022 года о признании России государством, «поддерживающим терроризм», стало первым подобного рода среди главных законодательных органов стран-членов НАТО и Евросоюза. Об этом 11 августа сообщил латвийский портал bb. lv.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Латвийские депутаты опередили даже американских. Сенат пока только рекомендовал администрации президента (США) Джо Байдена пойти на такой шаг. Осталось дождаться теперь реакции России», — говорится в публикации издание.

Также уточняется, что заявление, означающее по сути полный разрыв двусторонних отношений, поддержали 67 из 100 депутатов, а представители оппозиционной партии «Согласие» — крупнейшей в парламенте — отказались участвовать в голосовании, посчитав это декларативное заявление «ненужным нагнетанием напряженности и пустословием».

«Так или иначе, но латвийский парламент бросил в адрес РФ тяжелое обвинение, приравняв все российское государство по-существу к международным террористическим организациям», — подчеркивают авторы материала.

При этом издание прямо связало скандальное заявление с предстоящими в октябре 2022 года парламентскими выборами в прибалтийской республике: «Надо думать, что это отнюдь не последний демарш в отношении РФ — парламенту Латвии Сейму еще ведь до выборов работать полтора месяца».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанская газета El Mundo написала, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России скорее всего не будет широко поддержано на уровне Европейского союза.