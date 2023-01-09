Москва, 9 января, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Денежное довольствие сотрудников ряда силовых ведомств может вырасти на 10,5% с октября 2023 года. С таким предложением выступило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Силовые ведомства

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Проект соответствующего постановления правительства России размещён на портале проектов нормативных актов.

Предполагается, что повышение окладов военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств, включая МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, ФСИН, ФССП, Следственный комитет, Генпрокуратуру, Росгвардию, должно составить 1,105 раза, или 10,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в России на 4% выросли размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, которые служат по контракту. Кроме того, на это же значение проиндексирован уровень окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих службу по призыву. Помимо этого, в 1,04 раза повышены оклады по специальным званиям для граждан, которые служат в Росгвардии и имеют специальные звания полиции.

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Кроме этого, оклады увеличены на 4% также и для сотрудников полиции, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.