Москва, , 01:12 — REGNUM С 1 октября в России на 4% выросли размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, которые служат по контракту, говорится в соответствующем постановлении российского правительства.

Вооруженные силы России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Кроме того, на это же значение проиндексирован уровень окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих службу по призыву. Помимо этого, в 1,04 раза повышены оклады по специальным званиям для граждан, которые служат в Росгвардии и имеют специальные звания полиции.

Оклады увеличены на 4% также и для сотрудников полиции, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября депутат Госдумы Евгений Попов от («Единая Россия») написал, что на разовые выплаты в размере 300 тыс. рублей для военнослужащих, мобилизованных в рамках частичной мобилизации, потребуется выделить 90 млрд рублей.

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