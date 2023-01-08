Бразилиа, 8 января, 2023, 23:04 — ИА Регнум. В Бразилии из-за беспорядков, которые устроили несогласные с результатами выборов сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, эвакуировали действующего главу государства Лулу да Силва из столицы, сообщили местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

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Известно, что президента Бразилии вывезли в Сан-Паулу.

Протестующие ворвались и устроили беспорядки в зданиях конгресса Бразилии, верховного суда и в президентской резиденции.

Полиция пытается разогнать недовольных результатами выборов. Применяются газовые и шумовые гранаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бразилии сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, которые с прошлого года устраивают протесты из-за несогласия с результатами выборов, захватили здание конгресса.