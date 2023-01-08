Бразилиа, 8 января, 2023, 22:42 — ИА Регнум. В столице Бразилии сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, которые с прошлого года устраивают протесты из-за несогласия с результатами выборов, захватили здание конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

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По сообщениям местных СМИ протестующих пытается разогнать полиция с применением газовых и шумовых гранат.

Перед этим недовольные выборами бразильцы, вооруженные палками и камнями, столкнулись с сотрудниками правоохранительных органов, перед зданием конгресса, но смогли прорваться внутрь.

Местные СМИ сообщают, что протестующие покинули здание конгресса самостоятельно, недолго находясь в нём. Также известно, что сторонники Болсонару проникли и устроили беспорядки в здании Верховного суда Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, победу на выборах президента Бразилии одержал Лула да Силва. Его конкурент Болсонару пытался оспорить итоги голосования, однако иск его партии об аннулировании части голосов был отклонен высшим избирательным судом страны.