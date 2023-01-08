Сочи, Краснодарский край, 8 января, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

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В составе СКА шайбы забросили форвард Василий Глотов, защитники Степан Фальковский, Михаил Пашнин и нападающие Марат Хайруллин, Никита Гусев и Валентин Зыков.

В составе «Сочи» точными бросками отметились форварды Сергей Попов, Тигран Ярулин и Матвей Мичков.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 78 очков. «Сочи» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 18 очками.

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