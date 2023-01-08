Москва, 8 января, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»

В составе «Торпедо» шайбы забросили нападающий Алексей Кручинин и защитники Максим Федотов и Антон Сизов. У «Динамо» отличился форвард Богдан Тринеев.

На сегодняшний день «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 65 очков. «Динамо» идёт на пятом месте в Западной конференции с 62 очками.

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