«Торпедо» одержало волевую победу над «Динамо» в матче КХЛ
Москва, 8 января, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо»
В составе «Торпедо» шайбы забросили нападающий Алексей Кручинин и защитники Максим Федотов и Антон Сизов. У «Динамо» отличился форвард Богдан Тринеев.
На сегодняшний день «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 65 очков. «Динамо» идёт на пятом месте в Западной конференции с 62 очками.
Читайте также: «Авангард» одержал победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ