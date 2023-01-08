Мелитополь, 8 января, 2023, 16:52 — ИА Регнум. В городе Мелитополе Запорожской области отразили атаку украинских дронов, сообщил 8 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Сегодня в городе сработала система ПВО Вооружённых сил России, были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Рогова, киевский режим продолжает наносить террористические атаки на гражданские объекты Мелитополя с целью запугивания и мести за отсутствие успехов на фронте и невозможности переломить ситуацию в свою сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января в Мелитополе были слышны взрывы в районе железнодорожного вокзала.

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