Пекин, 8 января, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Карантин для гостей Китая, ранее введённый из-за угрозы распространения COVID-19, отменён. Власти страны также не видят больше необходимости тестировать людей на наличие вируса по прибытию в страну. Меры будут смягчены с 8 января.

(сс) 舞月書生 Пункт вакцинации против COVID-19 в Китае

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Теперь для поездки в Китай необходимо только сдавать ПЦР-тест перед вылетом. В случае обнаружения инфекции придётся отложить поездку, но если COVID-19 не обнаружен, больше нет необходимости получать «код здоровья», как того требовали прежние правила.

Граждане КНР теперь могут выезжать за границу, а иностранцы — получать визы и разрешение на временное пребывание в стране. Отменены лимиты по количеству рейсов между Китаем и другими странами, ограничения по числу пассажиров на борту самолётов. Перелёты из других стран больше не будут рассматриваться как рейсы повышенного эпидемиологического риска. Все изменения, касаемые правил перелёта, уже утверждены управлением гражданской авиации Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Таиланда приняли решение ужесточить правила въезда в страну в связи с отменой антиковидных мер в Китае в связи с опасениями наплыва туристов из КНР. В Таиланде вводятся антиковидные меры и ПЦР-тестирование.