Бангкок, 7 января, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Власти Таиланда приняли решение ужесточить правила въезда в страну. В международных аэропортах страны с 8 января вводятся ограничения, предполагающие предоставление сертификатов о прививках от COVID-19, сообщило издание Bangkok Post.

Sodacan Парламент Таиланда

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Посещающие Таиланд иностранцы по новым правилам должны быть вакцинированы — если вакцина двухкомпонентная, то и прививки должно быть две. Кроме того, туристы должны быть привиты как минимум за две недели до путешествия. Вместо сертификатов можно предоставлять справки о перенесённой болезни, они действуют в течение полугода с момента выдачи.

По информации издания, ограничения вводятся из опасений о возможном росте количества туристов из Китая, который может произойти после отмены жёсткого карантина в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза договорились о том, как будут реагировать на волну COVID-19 в Китае, что может вызвать ответные действия Пекина. Прибывающим из страны будут рекомендовать использовать высококачественные маски.