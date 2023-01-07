Вашингтон, 7 января, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Пока киевскому режиму смогут доставить очередную партию военной техники, он уже начнет терпеть поражение, поэтому время на стороне России, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«К несчастью для Украины и остальных (западных стран), России не нужно ждать, — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. — Москва будет готова к сражению до того, как хоть что-то из обещанного вооружения перейдет от фазы презентации в PowerPoint к внедрению на Украине».

Риттер также отметил, что в настоящее время всё обещанное оборудование находится на складе, его нужно вывезти, привести в рабочее состояние и отправить, а далее обучить боевиков ВСУ. Оно не появится на поле боя раньше апреля, мая или июня, заключил он.

Ранее в минобороны США рассказали о том, какое вооружение будет входить в один из крупнейших пакетов военной помощи киевской армии. В перечне сотни видов оружия, техники, а также зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. На Украину также обещали отправить американские боевые машины пехоты Bradley.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что США оказывают давление на Италию, чтобы она как можно скорее отправила киевскому режиму военные средства для обеспечения противовоздушной обороны.

Тем временем киевский режим призвал Германию поставить самолёты, танки, корабли и баллистические ракеты.

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