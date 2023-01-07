Киев, 7 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Германия должна поставить киевскому режиму все возможные виды вооружений, включая танки, самолёты, корабли, подлодки и баллистические ракеты. Об этом 6 января заявил замглавы киевского МИД Андрей Мельник в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

По его словам, обещание Берлина поставить Киеву БМП Marder должно быть лишь «первым нарушением табу». По его мнению, Германии следует незамедлительно поставить и другие вооружения.

«Речь идёт о всех доступных тяжёлых вооружениях, таких как боевые танки, истребители, боевые дроны, военные корабли, подлодки, баллистические ракеты», — сказал Мельник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель кабмина ФРГ заявил, что Берлин планирует отправить киевскому режиму около 40 боевых машин пехоты Marder.

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