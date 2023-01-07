Киевский режим хочет от Германии самолётов и баллистических ракет
Киевский режим призвал Германию поставить самолёты, танки, корабли и баллистические ракеты
Киев, 7 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Германия должна поставить киевскому режиму все возможные виды вооружений, включая танки, самолёты, корабли, подлодки и баллистические ракеты. Об этом 6 января заявил замглавы киевского МИД Андрей Мельник в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По его словам, обещание Берлина поставить Киеву БМП Marder должно быть лишь «первым нарушением табу». По его мнению, Германии следует незамедлительно поставить и другие вооружения.
«Речь идёт о всех доступных тяжёлых вооружениях, таких как боевые танки, истребители, боевые дроны, военные корабли, подлодки, баллистические ракеты», — сказал Мельник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель кабмина ФРГ заявил, что Берлин планирует отправить киевскому режиму около 40 боевых машин пехоты Marder.
Читайте также: Германия поставит на Украину около 40 боевых машин пехоты Marder