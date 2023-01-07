Москва, 7 января, 2023, 14:38 — ИА Регнум. В новогодние праздники около 20 расчетов специальных тепловых машин ТМ-59 «Горыныч» находятся на круглосуточном дежурстве для расчистки аэродромов Западного военного округа для обеспечения боевых вылетов. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе ЗВО.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Для поддержания учебных и боевых полётов используется техника с реактивным двигателем ВК-1А, способным разогревать воздух до 700 °C. Как отметили в пресс-службе, задействованная техника позволяет чистить десятки метров в минуту. На аэродромах также работают поливочные машины АКПМ-3 с противогололёдными реагентами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Скадовском районе Херсонской области обнаружен еще один крупный тайник с боеприпасами.

Читайте также: В Херсонской области нашли ещё один тайник с боеприпасами