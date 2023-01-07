Скадовск, Херсонская область, 7 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В Скадовском районе Херсонской области обнаружен еще один крупный тайник с боеприпасами, сообщили в региональном управлении МВД 7 января.

Пресс-служба Росгвардии Боеприпасы ВСУ

В заброшенном доме в селе Михайловка были найдены выстрелы для подствольного гранатомета, дымовые гранаты, реактивные сигнальные патроны, более 2500 патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

Ранее в январе 2023 года сообщалось об обнаружении в Херсонской области еще двух тайников с боеприпасами — в Голой Пристани и Скадовском районе. По меньшей мере один из них предположительно предназначался для диверсантов.

4 и 5 января в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении восьми диверсионно-разведывательных групп в зоне проведения специальной военной операции.

В декабре 2022 года была пресечена попытка проникновения в Херсонскую область нескольких ДРГ с территории Украины.