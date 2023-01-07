Вашингтон, 7 января, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Вашингтон отправит на Украину 18 самоходных артиллерийских установок в рамках нового пакета военной помощи этой стране. Об этом 7 января заявила заместитель помощника министра обороны США по Евразии, Украине и России Лаура Купер на брифинге.

Sgt. Jose E. Guillen. USMC 155-мм гаубица M777

По ее словам, в новый пакет помощи входят значительные обязательства в сфере артиллерии.

«Это 18 самоходных артиллерийских установок M109A6 Paladin калибра 155 мм и артиллерийские снаряды калибра 155 мм», — пояснила она, добавив, что это первое предоставление США Киеву самоходных гаубиц.

По ее словам, это оружие обеспечит большую маневренность и защиту, чем поставленные ранее буксируемые гаубицы, и дополнит самоходные гаубицы, которые были предоставлены союзниками ранее.

По информации пресс-службы Пентагона, ракеты класса «поверхность — воздух» RIM-7 Sea Sparrow вошли в новый пакет военной помощи Вашингтона Украине.

По словам Купер, ракеты Sparrow будут интегрированы с системами «Бук».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что США оказывают давление на Италию, чтобы она как можно скорее отправила киевскому режиму военные средства для обеспечения противовоздушной обороны.

Тем временем киевский режим призвал Германию поставить самолёты, танки, корабли и баллистические ракеты.

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