Пекин, 7 января, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского отвергнуть предложение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии показало, что конфликт на Украине заходит тупик. Об этом пишет китайская газета The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

В материале приводится мнение китайских экспертов, которые считают, что мирным переговорам мешают поставки вооружения, в частности новые комплекты техники, которую намерены предоставить страны НАТО. Аналитики утверждают, что Запад использует любую возможность, «чтобы сбить Россию с ног», вместо того, чтобы урегулировать конфликт.

По их прогнозам, патовая ситуация на поле боя будет сохраняться до тех пор, пока участники конфликта не сядут за стол переговоров.

Напомним, что с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения действует режим прекращения огня. Глава киевского режима отказался соблюдать соответствующий режим, считая, что этот период будет использован Россией «для подготовки к новой волне агрессии».

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Как сообщало ИА REGNUM, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине неинтересен для большинства европейцев.

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