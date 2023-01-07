Вашингтон, 7 января, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Конфликт на Украине неинтересен для большинства европейцев. Об этом 7 января заявил американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг киевского режима

«Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом, и их правительствам об этом хорошо известно», — сказал Макгрегор.

По его словам, это особенно ярко проявляется в разнице финансовой помощи киевскому режиму между США и европейскими странами.

Макгрегор добавил, что Вашингтон вынужден уговаривать своих союзников наращивать помощь Киеву именно из-за реального отношения европейцев к Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что европейцы осознают, что Европу втянули в противостояние с Россией.