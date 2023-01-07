Москва, 7 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции на территории Украины не хватает военных священников. Такое мнение, как передает РИА Новости, выразил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

mil.ru Военный священник в одном ряду с солдатами

«Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно», — рассказал он, добавив, что синодальный отдел работает над увеличением числа военных священников.

Напомним, в декабре патриарх Кирилл сообщал, что в командировке в зоне проведения специальной военной операции побывали около 90 штатных военных священников.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Владимир Легойда сообщил о том, что в большинстве стран нет возможности дополнительно охранять приходы Русской православной церкви (РПЦ) от провокаций.

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