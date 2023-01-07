Москва, 7 января, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В большинстве стран нет возможности дополнительно охранять приходы Русской православной церкви (РПЦ) от провокаций. Об этом 7 января сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

РПЦ Патриаршее служение в праздник Пасхи Христовой в Храме Христа Спасителя

«Приходы Русской православной церкви за рубежом не являются государственными учреждениями, как, например, посольства или консульства», — рассказал он в интервью РИА Новости.

По словам Легойды, ответственность за безопасность приходов РПЦ за рубежом несет только местная полиция.

«Никаких возможностей для какой-то особой защиты в большинстве стран нет и никогда не будет. Будем молиться, чтобы наши собратья по вере встретили Рождество в мире», — добавил председатель синодального отдела.

Он подчеркнул, что богослужения в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и Херсонской области состоятся, несмотря на ведение боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что руководство Украины, которое не поддержало объявленное президентом России Владимиром Путиным рождественское перемирие, лишено человеческих ценностей.

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