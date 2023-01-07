Мелитополь, 7 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Руководство Украины, которое не поддержало объявленное президентом России Владимиром Путиным рождественское перемирие, лишено человеческих ценностей. Об этом 7 января написал в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Давид Рейкарт. В кругу демонов. 1650-е

Он поздравил православных христиан с Рождеством Христовым и напомнил, что российский лидер объявил о прекращении огня в связи с этим светлым праздником.

«Ожидаемо, что киевский режим с подачи западных кураторов не поддержал светлую инициативу рождественского перемирия. Это в очередной раз демонстрирует, что нацизм, который правит на бывшей Украине, не имеет никакого отношения к христианству, православию и лишен человеческих ценностей», — написал он.

Глава Запорожской области пожелал землякам веры в великую силу добра, рождественской радости и здоровья.

«Несмотря ни на что, сохранять в своем сердце мир и любовь, великое чувство человеколюбия и созидания», — отметил Балицкий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Вооруженные силы России с 12:00 6 января объявили 36-часовое перемирие и приостановили удары по противнику. При этом украинские боевики продолжили обстреливать Донбасс.

5 января врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что решение главы Российской Федерации Владимира Путина о введении режима прекращения огня не означает, что ВС РФ не будут отвечать на украинские провокации или попытки киевских боевиков улучшить свои позиции. Тем временем российский актёр Иван Охлобыстин заявил, что киевские власти совершили фатальную ошибку, когда не поддержали инициативу патриарха Кирилла по поводу рождественского перемирия.

6 января стало известно, что Рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской ларвы проведет не каноническая Украинская православная церковь, а раскольническая Православная церковь Украины.