Москва, 6 января, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Киевские власти совершили фатальную ошибку, когда не поддержали инициативу патриарха Кирилла по поводу рождественского перемирия. Такое мнение высказал российский актёр Иван Охлобыстин.

Василий Иванов ИА REGNUM Иван Охлобыстин

«Теперь это самая настоящая Священная война. Война против Бога», — написал он в своем телеграм-канале.

Он также напомнил, что Киево-Печерскую лавру осквернили еретики.

«Старцы говорили: полгода после этого кощунства — и враг будет уничтожен, а Украина исчезнет», — заявил актёр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России Владимир Путин объявил режим прекращения огня на время Рождества — с 12:00 6 января до конца суток 7 января. При этом лидер киевского режима Владимир Зеленский отказался его соблюдать. Киевские боевики на фоне объявленного перемирия продолжают обстреливать Донбасс.

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