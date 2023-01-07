Вирджиния, США, 7 января, 2023, 05:48 — ИА Регнум. В начальной школе Ричнек в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния в США шестилетний ребёнок выстрелил в 30-летнюю учительницу. Школьника задержали. О ЧП сообщает CNN.

Цитата из х/ф «Один дома». Реж. Крис Коламбус. 1990. США Ребёнок с оружием

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По мнению местной полиции, «это не был случайный выстрел». Одиночному выстрелу предшествовала ссора ученика с учителем.

Пока не известно, где ребёнок взял оружие. Учитель находится в больнице в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере три человека погибли и еще шесть получили ранения в результате стрельбы в средней школе Сент-Луиса, США.