Сент-Луис, США, 24 октября 2022, 20:43 — REGNUM По меньшей мере три человека погибли и еще шесть получили ранения в результате стрельбы в средней школе Сент-Луиса, США, сообщает 24 октября Reuters.
По прибытии на место происшествия полицейские обменялись несколькими выстрелами со стрелком, в результате чего он был убит.
Информация о стрелке и жертвах пока не раскрывается. Полиция продолжает следствие для выяснения мотивов преступления.
Как сообщало ИА REGNUM, двое сотрудников больницы были убиты в результате стрельбы в медучреждении Далласа.
Читайте ранее в этом сюжете: В США сообщили о двух погибших медсестрах в результате стрельбы в больнице