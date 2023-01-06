Москва, 6 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. За первые пять дней проката художественный фильм «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко собрал свыше 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия 2023 Чебурашка

По данным сайта ЕАИС, в день премьеры, состоявшейся 1 января, зрители купили билеты на 225 120 398 рублей. Общие сборы составили 2 126 433 965 рублей.

Известно, что «Чебурашка» стал шестым отечественным проектом, сумевшим преодолеть рубеж в 2 млрд рублей, после «Холоп», «Движение вверх», «Т-34», и двум частям франшизы «Последний богатырь».

Фильм рассказывает о «вполне себе настоящем мохнатом зверьке, который живет в апельсиновой роще в далекой стране». Главные роли исполняют Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков — Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

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