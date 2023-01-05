Ремейк «Иронии судьбы» попал в топ-10 фильмов почти в ста странах мира
Вашингтон, 5 января, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Ремейк картины Эльдара Рязанова под названием «Ирония судьбы в Голливуде» вошёл в топ-10 фильмов почти в ста странах мира на Amazon Prime.
В настоящее время картина занимает третье место в рейтинге после комедии Дэрила Вейна «Что-то от Тиффани» и фантастического боевика Джулиуса Эйвери «Самаритянин».
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Ремейк вышел в США в сентябре прошлого года. Главные роли в фильме исполнили Эмма Робертс и Томас Манн.
Как сообщало ИА REGNUM, популярный блогер BadComedian (Евгений Баженов) похвалил новый фильм Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде», но уточнил, что американская кинолента переделала сюжет оригинала и убрала глубину повествования.