Вашингтон, 5 января, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Ремейк картины Эльдара Рязанова под названием «Ирония судьбы в Голливуде» вошёл в топ-10 фильмов почти в ста странах мира на Amazon Prime.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР «Какая гадость, эта ваша заливная рыба»

В настоящее время картина занимает третье место в рейтинге после комедии Дэрила Вейна «Что-то от Тиффани» и фантастического боевика Джулиуса Эйвери «Самаритянин».

Читайте также: Зрители выяснили, кем работал Ипполит из «Иронии судьбы»

Ремейк вышел в США в сентябре прошлого года. Главные роли в фильме исполнили Эмма Робертс и Томас Манн.

Как сообщало ИА REGNUM, популярный блогер BadComedian (Евгений Баженов) похвалил новый фильм Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде», но уточнил, что американская кинолента переделала сюжет оригинала и убрала глубину повествования.