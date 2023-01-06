Киев, 6 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили еще восемь снарядов по Донецкой Народной Республике. Об этом 6 января сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По информации пресс-службы, восемь снарядов калибра 155 мм ВСУ выпустили по направлению н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая в 14:50 мск.

В 13:15 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм на направлению н. п. Тоненькое — г. Донецк.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 6 января в 11:45, 12:00 и 12:30 по московскому времени киевские боевики выпустили по Донецку 15 снарядов.

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Отметим, Вооруженные силы России с 12:00 6 января объявили 36-часовое перемирие и приостановили удары по противнику.

Как заявил 5 января врио главы ДНР Денис Пушилин, решение президента России Владимира Путина о введении режима прекращения огня не означает, что вооруженные силы не будут отвечать на киевские провокации или попытки ВСУ улучшить свои позиции.