Британский принц Гарри попробовал наркотики в 17 лет
Принц Гарри рассказал, как пробовал наркотики и просил отца не жениться
Лондон, 6 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Британский принц Гарри пробовал наркотики в 17-летнем возрасте, а также просил отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз после гибели своей матери принцессы Дианы. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на отрывки из мемуаров принца «Запасной» (Spare).
Герцог Сассекский первые признал, что употреблял один из распространённых видов наркотиков. Это произошло, когда он был подростком, «в чьём-то доме во время охотничьих выходных».
По словам принца Гарри, ему было не очень весело и особенно счастливым он себя не чувствовал, но смог «почувствовать себя другим».
«Я был семнадцатилетним, готовым попробовать почти всё, что могло бы изменить установленный порядок», — рассказал Гарри.
В другом отрывке из книги говорится, что Гарри и его брат Уильям просили своего отца, ныне короля Великобритании Карла III, не жениться на его подруге Камилле Паркер-Боулз, но обещали тепло принять её в семье.
«Вот почему, когда возник вопрос, мы с Вилли пообещали нашему отцу, что будем рады Камилле в семье. Единственное, что мы попросили взамен, это чтобы он не женился на ней», — пишет Гарри.
Первая жена Карла III принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году, спустя пять лет после разрыва с мужем. В 2005 году Карл III, тогда — принц Чарльз, женился на Камилле.
Как сообщало ИА REGNUM, мемуары принца Гарри «Запасной» выйдут из печати 10 января. В книге принц рассказывает в числе прочего о своей службе в Афганистане.
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