Лондон, 6 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Британский принц Гарри пробовал наркотики в 17-летнем возрасте, а также просил отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз после гибели своей матери принцессы Дианы. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на отрывки из мемуаров принца «Запасной» (Spare).

dpa/Fabian Strauch/ТАСС Принц Гарри

Герцог Сассекский первые признал, что употреблял один из распространённых видов наркотиков. Это произошло, когда он был подростком, «в чьём-то доме во время охотничьих выходных».

По словам принца Гарри, ему было не очень весело и особенно счастливым он себя не чувствовал, но смог «почувствовать себя другим».

«Я был семнадцатилетним, готовым попробовать почти всё, что могло бы изменить установленный порядок», — рассказал Гарри.

В другом отрывке из книги говорится, что Гарри и его брат Уильям просили своего отца, ныне короля Великобритании Карла III, не жениться на его подруге Камилле Паркер-Боулз, но обещали тепло принять её в семье.

«Вот почему, когда возник вопрос, мы с Вилли пообещали нашему отцу, что будем рады Камилле в семье. Единственное, что мы попросили взамен, это чтобы он не женился на ней», — пишет Гарри.

Первая жена Карла III принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году, спустя пять лет после разрыва с мужем. В 2005 году Карл III, тогда — принц Чарльз, женился на Камилле.

Как сообщало ИА REGNUM, мемуары принца Гарри «Запасной» выйдут из печати 10 января. В книге принц рассказывает в числе прочего о своей службе в Афганистане.

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