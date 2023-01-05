Лондон, 5 января, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Ссора с дракой произошла между британскими принцами Уильямом и Гарри из-за освещения прессой скандалов в королевской семье. Об этом принц Гарри рассказал в своей книге «Запасной», пишет 5 января британская газета The Guardian.

Https://twitter.com/KensingtonRoyal Принц Гарри и Меган Маркл

Конфликт с «физическим нападением» случился в 2019 году в Лондоне, когда наследник престола принц Уильям пришёл обсудить с младшим братом «катастрофу» в их отношениях и противодействие прессе, освещающей скандал. Уильям назвал жену брата Меган Маркл «грубой» и «резкой», за этим последовала словесная перепалка, а потом, по словам Гарри, внезапная атака.

«Всё произошло так быстро. Он схватил меня за воротник, сорвал с меня ожерелье и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки врезались в меня. Я лежал там мгновение, ошеломлённый, затем встал на ноги и сказал ему убираться», — цитирует издание выдержки из книги.

Гарри не стал бить брата в ответ, и тот ушёл, но позже вернулся для извинений. Уильям попросил Гарри не рассказывать о произошедшем жене, но Меган позднее увидела ссадины на спине мужа, и это её очень опечалило.

В начале книги Гарри рассказывает о том, что в день его рождения отец поблагодарил его мать словами: «Теперь вы дали мне наследника и запасного — моя работа выполнена».

Как сообщало ИА REGNUM, выход из печати книги британского принца Гарри «Запасной» ожидается 10 января.

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