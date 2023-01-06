Москва, 6 января, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации на 36 часов прекратят боевые действия в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее указание накануне дал президент страны Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Режим прекращения огня, который будет действовать с 12:00 6 января до 00:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон, введен с учётом обращения патриарха Кирилла.

Российский лидер призвал Киев сделать аналогичный шаг, дав православным верующим возможность посетить рождественские службы.

В свою очередь лидер киевского режима Владимир Зеленский отказался соблюдать режим прекращения огня на время Рождества. Он считает, что этот период будет использован Москвой для «подготовки к новой агрессии».

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Что касается стран Запада, то в США выразили недоверие к объявленному перемирию, назвав его «циничной уловкой». В Великобритании сообщили, что 36-часовая пауза не поможет добиться мира, а в Германии «приняли к сведению» поручение российского лидера, но заявили, что Москва должна вывести войска с «территории Украины».

Между тем врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем телеграм-канале о том, что Россия ответит националистам, если те нарушат соответствующий режим. Он подчеркнул, что данное решение касается только инициативного огня и наступательных действий со стороны Вооруженных сил России.

Как сообщает ИА REGNUM, российские военные в ходе наступления в Донецкой Народной Республике прорвали оборону боевиков ВСУ и продвинулись в сторону центра Соледара.

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