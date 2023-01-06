Москва, 6 января, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Российские военные в ходе наступления в Донецкой Народной Республике прорвали оборону боевиков ВСУ и продвинулись в сторону центра Соледара, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Отмечается, что в ходе тяжелых боев российские военные взяли под контроль Бахмутское, а из-за фланговых прорывов ВСУ были вынуждены отступать севернее центра Соледара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отряды быстрого реагирования, в составе которых только иностранные наёмники, направило под Соледар и Артёмовск в ДНР командование ВСУ.

В каждой группе наёмников есть переводчик, так как бойцы не знают русского языка и общаются между собой в основном на английском.

Читайте также: Арестович сообщил о серьёзных потерях ВСУ в районе Соледара и Артёмовска