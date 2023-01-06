Пекин, 6 января, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Протекционизм и топливную политику Соединённых Штатов Америки назвали возможными причинами разлада в отношениях между США и странами Евросоюза. Такое мнение изложено в статье главы Транснационального фонда мира и исследований будущего Яна Оберга для китайской газеты Global Times.

Флаги США и ЕС

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Отдаление Европы от Штатов может возникнуть в случае изолированности США либо возникновения в стране ситуации, схожей с гражданской войной. Второй причиной могут стать американские антироссийские санкции, ограничивающие поставки топлива в страны ЕС, говорится в публикации.

«Разрушение «Северного потока — 2» и продажа Соединенными Штатами сжиженного газа по четырехкратной цене спровоцируют сильные антиамериканские настроения по всей Европе», — подчеркнул аналитик.

Промахом европейских лидеров он назвал то, что они упустили возможность наладить отношения с Россией и не справились с миграционным кризисом. Кроме того, на ситуацию в Европе негативно повлияла пандемия COVID-19, указал Ян Оберг. Теперь Запад нуждается в помощи, и остальные страны могут проявить мудрость и помочь странам ЕС в случае краха не в ущерб своим интересам, отмечается в статье.

Эксперт также рекомендовал в текущей ситуации «сделать всё, чтобы избежать новой холодной войны между Западом и Востоком» и таким образом получить возможность сконцентрировать внимание на «насущных проблемах человечества».

Как сообщало ИА REGNUM, анализ отношений между США и Россией, проведённый «Коммерсантом» в 2022 году, показал, что взаимодействие практически заморожено и продолжается только по узким каналам.