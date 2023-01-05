Москва, 6 января, 2023, 01:36 — ИА Регнум. В целом дипломатические отношения между США и Россией заморожены, но некоторые каналы взаимодействия сохранились. Об итогах и развитии дипломатических отношений между странами в 2022 году написал статью «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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Издание видит, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами Америки в начале 2022 года фактически являлись контролируемой конфронтацией и ситуация ухудшилась после начала спецоперации в Донбассе.

«Российско-американские отношения встречают новый 2023 год без какого-либо намека на возможную разморозку», — говорится в статье.

Теперь Россия и США контактируют в основном на уровне представителей спецслужб и военных ведомств, президенты стран не общаются. Цель взаимодействия представителей государств — не допустить прямого конфликта.

Сигналом о том, что отношения продолжаются, называется обмен заключёнными — передача Штатам баскетболистки Бриттни Грайнер и возвращение на родину российского предпринимателя Виктора Бута, отбывавшего срок в США. Предполагается, что подобные акции будут продолжаться, но в целом перспективы дипломатических контактов остаются туманными и неразрывно связанными с темой конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между США и Россией остаются в «печальном состоянии», заявлял 9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.